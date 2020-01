Колядовало ше и у дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Вчера вечар, традицийно на Други дзень Крачуна по юлиянским календаре, у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримани Крачунски концерт.

На Концерту коляди шпивали и винчовали дзеци з дюрдьовскей Предшколскей установи „Дюрдєвак”, виронаучни дзеци, дзеци з руских оддзелєньох першей и штвартей класи Основней школи „Йован Йованович Змай”, як и члени вецей секцийох домашнього Дружтва котри и грали на вецей инструментох.

И того року ше Концерт одвивал у импровизованим руским обисцу на Вилїю, а домашнї бул Тарас Чапко, член драмскей секциї Дружтва котри дочековал шпивачох и даровал им пакецики котри дзецом и того року обезпечела Моника Брукнер з Дюрдьова и КУД „Тарас Шевченко”.

Понеже орґанизаотре Концерта и того року справели вецей пакецики, по законченю урядовей програми Крачун винчовац на бини и достац пакецик могли шицки заинтересовани дзеци з публики, а було их надосц, та чекали аж у шоре. Пакецики достали и наймладши у публики.

Крачунски концерт орґанизовал Управни одбор КУД „Тарас Шевченко”, а програму пририхтали уметнїцки руководителє з Дружтва Сенка Станкович, Тамара Салаґ и Мария Хромиш, вироучителька у валалскей ОШ Лидия Кухар, учительки у валалскей ОШ Єлена Кухар и Мелания Саламун.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)