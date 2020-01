ИНДЇЯ – У Индїї того року Служба Божа св. Василия Велького зоз читаньом владиковей крачунскей винчованки була 7. януара, у полней церкви, у хторей було вельо младих.

Пред тим, внєдзелю, 5. януара, була крачунска споведз и споведз по обисцох, по потреби и вимогох вирних. Як гварел парох индїйски о. Михайло Шанта, окреме позитивне же млади заинтересовани присц до церкви и преславиц рождество Исуса Христа. На нєдзелю, 12. януара, у индїйскей церкви будзе и мированє.

