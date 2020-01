Отримани традицийни Крачунски концерт у Коцуре

КОЦУР – У коцурским Доме култури вчера, 8. януара, на Други дзень Крачуна, отримани традицийни Крачунски концерт котри орґанизовало КУД „Жатва“ у сотруднїцтве зоз КУД „Завичайне врело“.

Програма облапяла крачунски змисти, а учашнїки ше представели зоз колядами и крачунскима винчованками, алє и зоз рецитациями, народнима писнями и танцами.

На концерту участвовали члени домашнього КУД „Жатва“, члени КУД „Завичайне врело“ и школяре Основней школи „Братство єдинство“.

Танци КУД „Жатва” провадзел и оркестер КПД „Карпати” зоз Вербасу.

Сала коцурского Дома култури була полна з вельочислену публику котра кажду точку наградзела зоз громким аплаузом.

