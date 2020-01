Виронаучни дзеци колядовали у Керестуре и у Новим Садзе

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Школяре хтори у Новим Садзе ходза на виронауку нє лєм у грекокатолїцкей парохиї св. апостолох Петра и Павла, алє и у своїх школох, на Крачун були зоз вироучительками с. Винкентию и Меланию Римар у Руским Керестуре винчовац тото вельке швето народзеня Исуса Христа. Зоз колядами радосц однєсли на парохию, потим до манастира ч. шестрох Служебнїцох и до манастира Малих шестрох, а нащивели и просториї Националного совиту, дзе зоз даскелїма крачунскима шпиванками подзековали за учебнїки виронауки и за пестованє руского язика, хтори им каждого року обезпечує Одбор за образованє Националного совиту Руснацох.

Шпивачох на гармоники провадзел и помагал им шпивац новосадски дзияк Йовґен Надь.

Тота виронаучна ґрупа дзецох и у Новим Садзе на други дзень Крачуна ходзела по шпиваню. Так були у пароха, потим у дзияка и ище даєдних фамелийох, а окремне дожице им було колядовац нашому епархови Георгийови хтори их дочекал з вельку радосцу.

