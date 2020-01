РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша порядна схадзка Роботного цела за спорт будзе отримана нєшка на 18 годзин у просторийох Националного совиту Руснацох.

Предсидатель Роботного цела Иван Папуґа за схадзку предложел Дньови шор у котрим будзе анализована роботи того Цела у 2019. року и плани роботи у 2020. року.

