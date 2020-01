У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У першим тогорочним чишлє новинох „Руске слово”, котре вишло як двочисло, у шицких рубрикох дати прегляд найважнєйших подїйох у рускей заєднїци у прешлим року.

„Нашо места” информую и о одлукох принєшених на скупштинох општинох Кула и Вербас, совитох месних заєднїцох Руски Керестур и Дюрдьов, як и о активносцох Рускей матки.

„Духовни живот” зазначел як преславене швето Рождества Исуса Христа по наших парохийох цо ше ровнаю по юлиянским календаре, а „Култура и просвита” пише о крачунских концертох у Дюрдьове и Коцуре, а понука и напис о дуалним образованю.

Першу часц напису о улоги рускей традицийней кухнї у очуваню националного идентитету и вистку о отвераню Националней лабораториї за безпечносц поживи мож пречитац на бокох рубрики „Економия”.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Фебронка Балоґова, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На „Спорту” пише о роботи Шаховского клубу „Омладинєц” з Коцура и дати звит зоз Рочней и виберанковей скупштини Спортских бавискох „Яша Баков”.

На концу новинох наша рубрика „Горуци тепши”.

