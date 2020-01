Тирва Каритасов куцик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Каритасов куцик за основношколски дзеци тирва у Руским Керестуре по соботу, 11. януар, кед будзе закончени зоз маскенбалом. Зоз дзецми ше дружа волонтерки Каритасу од 19 по 21 годзину.

На друженьох буду присутни як госци млади волонтерки з Каритасу – Теодора Вранєш и Соня Алексич. Соботу под час маскенбалу будзе наступац мадїионичар Карло Вельки.

За дзеци порихтани роботнї, забава и танци, рижни дружтвени бависка, турнир у столним тенису, а на Куцик поволани шицки заинтересовани основношколски дзеци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)