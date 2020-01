КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула орґанизує безплатни автобуски превоз на дочек Нового року по старим календаре у Кули у Крамеровей улїци.

Автобус зоз Сивцу руша на 19,30 годзин, зоз Червинки на 19,45 г., зоз Крущичу на 19,30 г., з Руского Керестура на 19,45 г., з Липару на 19,45 г., а з Вербасу на 19,30 г зоз автобускей станїци. После законченого концерту, орґанизовани и превоз до шицких местох општини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)