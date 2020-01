КУЛА – Зоз Концелариї за младих општини Кула, сообщене же школа корчоляня за шицки заинтересовани дзеци по 18 роки почина од нєшка, 10. януара.

На годзини корчоляня дзеци можу ходзиц кажди дзень од 10 по 13 годзин, покля тирва тота сезона. Главни покровитель школи корчоляня Општина Кула, хтора дзецом обезпечела и корчолї. Як стої на општинским сайту, заинтересовани ше можу явиц Владанови Вуйовичови зоз Канцелариї за младих општини Кула на число телефона 063⁄803-73-03.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)