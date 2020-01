РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Русинов бал будзе отримани наютре, 11. януара, у орґанизациї Фодбалского клубу „Русин”.

Цена уходнїци 1400 динари, а мож ю пoручиц на числа телефонох 065⁄51-20-238 и 066/41-61-67.

Бал будзе отримани у Ресторану „Червена ружа” з початком на 20 годзин, за музику будзе задлужени „Пицикато” бенд, а предвидзени и награди, богата томбола, як и рижни интересантни змагательни бависка.

