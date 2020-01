Тост торта

Потребне:

■ 2 пакованя тост хлєба (патриц же би мал мелку скорку, бо вец лєпше одмекнє, лєбо скорку з хлєба мож и орезац)

■ шметанки 300 милилитри

■ майонез 300 милилитри

■ ложичка солї

■ кус попру (мож додац копру, лєбо кари)

■ салами 200 ґрами

■ кечап 200 милилитри (добри кечап зоз ориґаном)

■ квашени огурки цали дунєц (700 ґрами)

■ 4 вайца

■ трапист 300 ґрамиНаправиц фили:

Фил 1

Помишац шметанку и майонез. Посолїц, додац попру и присмачки и подзелїц на два часци.

Фил 2

Саламу натрец, лєбо на дробно нарезац и додац кечап.

Фил 3

До половки филу 1 додац натарти квашени огурки

Фил 4

До половки филу 1 додац натарти уварени вайца

Поступок складаня

До глїбокей тепши наскладац хлєб, усипац фил 2 и премасциц. Знова наскладац хлєб и премасциц зоз филом 3, знова наскладац и премасциц зоз филом 4. По верху посипац натарти трапист. Кед нє сцеце же би сир падал з верху, вец и до натартого сира замишайце 2-3 ложки филу 1. Закриц зоз алу-фолию и охабиц през ноц най одмекнє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)