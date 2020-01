Потребне:

■ желєна шалата

■ пол кили кукурици

■ квашени огурочки

■ майонез

■ конзерва тунєвини у фалаткох

После шветох зда ше лєгчейше єдзенє. Тота шалата праве ошвиженє и по смаку, и за цело. Прави ше ю єдноставно.

Шалату порезац на менши фалатки, кукурицу цукровку увариц и прецадзиц, пол дунчика квашених огурочкох порезац на менши коцочки, додац майонез по смаку и на концу положиц конзерву тунєвини у фалаткох. Шицко розмишац и служиц жимне.

