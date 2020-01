Пондзелкови полудзенок

За тото єдло вам нїч окреме нє потребне, бо ше го прави зоз того цо вам остало од полудзенку од нєдзелї и зоз намирнїцох цо маце у фрижидеру.

Мнє остало брух, (биле месо) з кури и варени кромплї з юшки. Месо сом порезала на „пантлїчки”, а кромплї на коцочки. Но пред тим треба перше кус подинстовац цибулю, або празилук, (я мала празилук, а можеце и цеску кед любице) и до того положиц порезане месо, кромплї и додац ище даяку желєняву цо маце у фрижидеру. Порезала сом и червену паприґу, а мала сом и желєне петрушково лїсце и дакус руколи та и то сом положела же би ше шицко вєдно динстовало. Кус сом додала и ориґана, веґети, солї и варела док нє загусло. Кед єдло уварене, (згуснуте), у танєру го мож украшиц зоз петрушковим лїсцом.

