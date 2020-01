Сладка войводянска Чесница

Потребне:

■ пол кили цеста за рейтеши

■ 3 вайца

■ 1 кисле млєко

■ 300 ґр млєти орехи

■ 2 шольки цукру

■ 1 шолька олєю

■ 1 пращок за печенє

■ Метални пенєж

Сируп:

■ 1 шолька цукру

■ 3 деци води

■ порезани лимун

Чесница то традицийне сербске єдло хторе ше є на Крачун, а прави ше го як поґач, слани, або як питу (баклаву) на сладко. Як поґач ше го вецей прави на югу Сербиї и здабе на безквасни посни хлєб, док у околїску Нового Пазару, у Сриме и велїх войводянских местох ше ю прави як сладку питу, посну, або нє.

Слово чесница походзи од праславянского и старосербского слова – чęсть – часц, одн. сг. чест- часц, щесце, бо ше ю ламе, кед же то поґач, на часци и каждому дава єдну часц и жада ше му щесце.

Рецепт:

Витрепац з видлїчку вайца, до нїх умишац кисле млєко, орехи, пращок за печенє, цукер и олєй же би ше могло масциц цесто. Складац до тепши и кажде цесто помасциц з тим филом. Умиц даяки метални пенєж и положиц даґдзе до пити. Зограц релну на 200 ступнї. Порезац на коцки, док є ише сирове. Печиц дас пол годзини. У медзичаше увариц сируп, висцискац дас пол лимуна и охладзиц. Кед пита готова, горуцу преляц зоз охладзеним сирупом. По верху можеце, а нє мушице, покласц другу половку лимуна порезану на колєчка. Хто найдзе пенєж, гваря же му рок будзе благородни и же цали рок будзе щешлїви.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)