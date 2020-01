У знаку змистох за дзеци и науку

У НВУ „Руске слово” за нами 2019. рок – рок намаганя виходу зоз финансийней кризи. Велї нашо нукашнї досягнуца останю нєвидлїви читачом, як цо то робота на структури Установи, контрола квалитету, професийни етични кодекс и змоцньованє социялней бази занятих у фирми. Тото цо шицким будзе видлїве то обявени публикациї за дзеци у Видавательней редакциї и реформа часопису „Шветлосц” як наукового.

Од 10 виданьох Видавательней редакциї у 2019. року – половка кнїжкoх за дзеци. Формована нова едиция „Заградка” у котрей буду виходзиц кнїжки за наймладших од 1 по 5 роки, а окреме сликовнїци. Так по першираз у историї нашей Установи вишла сликовнїца Любици Фа-Гарди „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” на барз грубим картону и розкошни „Весели буквар” котри илустровала уж тераз препознатлїва Мария Ковачевич. У едициї „Русалка”, за дзеци од 5 по 13 роки, вишли кнїжки Ирини Гарди Ковачевич, Силвестера Макая и Юлияна Тамаша. Цена шицких тих кнїжкох наисце доступна – 300 динари кажда.

Пре вигодну цену, котру понукло НВУ „Руске слово”, и спонзорску потримовку, коло 400 руски кнїжки за дзеци концом 2019. року положени до пакецикох наймладшим за Миколая и Крачун у Руским Керестуре, Новим Садзе и Дюрдьове. У тим року у планє кнїжки до пакецикох понукнуц и у других местох дзе жию Руснаци.

Видавательна редакция у 2019. року заокружела свойо едициї, а врацени дзепоєдни стари з 80-тих и 2000-тих рокох. Так попри спомнутих дзецинских, за младих єст едициї „Жридла” и „МАКoff” (експериментална едиция мултимедиялного часопису МАК) у котрей 2019. року як 20. кнїжка вишол зборнїк литератури младих „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох”. Потим порядна едиция „Дуга” у котрей вишла кнїжка Славка Романа Ронду „Одняти од псох”, як и едициї котри дакеди исновали, а то преклади „Хмари/Oblaci”, виданя з обласци науки и публицистики „Фундаменти” и едиция руских класикох „Верхи”. Видавательна редакция по першираз запровадзела явни конкурс за кнїжки у 2020, а нєдавно розписани и нови конкурс за 2021, котри будзе тирвац по 1. септембер того року.

Року 2019. порушане систематизованє наградох вонкашнїм автором, котри ше остатнїх рокох нє додзелюю поряднє: обновена награда видавательней дїялносци „Гавриїл Костельник”, а стабилизує ше награди часописа „Шветлосц” – „Микола М. Кочиш” и „Литературного слова” – „Мирослав Стрибер”. Награди пенєжно буду символични, алє важни, насампредз як потримовка, стимул и промовованє одредзених вредносцох у заєднїци.

Кед слово о нукашнїм наградзованю, того року на рочнїцу Установи буду додзелєни подзекованя и припознаня новинаром и медийним роботнїком НВУ „Руске слово”, од котрих дзепоєдни уведзени на означованю 90-рочнїци друкованого новинарства по руски 2014. року.

„Шветлосц” у 2019. року прешла през найвекши структурни и визуални пременки. Попри нового випатрунку за котри ше остарал наш познати дизайнер Иґор Орсаґ, „Шветлосц” пременєла свой поднаслов, та ше тераз вола „часопис за науку, литературу, културу и уметносц” (додате „за науку”), а у єй ушорйовацких целох нє лєм векшина руских представительох академскей заєднїци у Републики Сербиї, алє и фаховци з обласци славистики и русинистики у швеце (Италиї, Словацкей, Польскей, України, Русиї, Япону). Часопису додата наукова часц (на початку), док з векшей часци затримана його публицистична и уметнїцка природа.

У тим 2020. року пред Установу вельке – 75-рочнїца НВУ „Руске слово”. Означиме ю углавним роботно и достаточно шветочно. Та гоч велї питаня успишно ришуєме, заш лєм найвекши проблеми остали отворени, окреме преселєнє у Новим Садзе и премаканє у Дописовательстве у Руским Керестуре. У медзичаше, зявел ше ище єден нови проблем – єдина автопревозка нам вше старша…

Жадаме же би означованє 75-рочнїци НВУ „Руске слово” почувствовали и нашо читаче, та зме ище тот рок одлучели нє меняц цену предплати новинох „Руске слово” (прикладнїк остава 30 дин, а предплата на цали рок 1 500 дин). И ви нам можеце помогнуц – предплаце ше на новини „Руске слово”, купуйце кнїжки (за котри єст два вельки попусти од 30 посто: влєце и у децембру) и предплацуйце ше на нашо часописи. Напредок вам дзекуєме!

