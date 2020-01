КУЛА – У кулскей грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата виронаучни дзеци трацидийно на треци дзень швета Рождества Христового – Крачуна, и того року ходзели по шпиваню.

Нащивели доми звекшого старших парохиянох, алє и других фамелийох у Кули, та и у Коцуре. Зоз дзецми по колядованю ходзели ш. Михаила Воротняк и капелан кулски о. Платон Салак ЧСВВ.

