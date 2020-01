ДЮРДЬОВ – Вчера, 9. януара, опрез Основней школи „Йован Йованович Змай” у центре Дюрдьовa зоз парастосом и поставяньом квеца означена рочнїца Рациї у Другей шветовей войни, кед Дюрдьовчанє шицких националносцох заверани до тей школи, забивани, а потим одношени под ляд на Тису медзи Жабльом и Зренянином.

Парастос служели штирме православни священїки зоз Дюрдьова и Жаблю, а о нємилих случованьох на дзень рациї у Дюрдьове и Шайкашкей гуторели директор Музею Войводини Драґо Нєґован и заменїк предсидательки Совиту Месней заєднїци Дюрдьов Душко Михелц.

Потим школяре валалскей Школи пречитали стихи двох поетох о тей подїї – на руским язику стихи Миколи М. Кочиша „Бешеда зоз Тису” пречитала Кристина Дюранин, после чого представителє општинскей и покраїнскей власци положели венци коло плочи на Школи котра здогадує на фашистични рухи Хортийового войска пред седемдзешат осем роками.

