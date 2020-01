НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе приказани звит зоз архиєрейскей Служби Божей у Новим Саду котру зоз своїм шпиваньом прикрашел Хор „Гармония”, и звит зоз Служби Божей у Шидзе котру служел о. Михайло Режак, як и Велькей Служби Божей на Други дзень Крачуна у Коцуре на котрей шпивал хор вербаского Културно-просвитного дружтва „Карпати”.

У найновшим виданю ТВ Маґазина будзе емитована розгварка зоз новим главним и одвичательним редактором другей програми Телевизиї Войводини – Мирком Канюхом, новим директором Руского културного центру у Новим Саду – Владимиром Сивчом, як и розгварку зоз окончовательом длужносци директора Дома култури Руски Керестур Владимиром Надьом.

На концу емисиї будзе прилог о Польопривредней школи у Футоґу котра ма свою длугу традицию.

