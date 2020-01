Мирко Канюх одвичательни редактор Другей програми ТВ Войводини

НОВИ САД – После розписованя явних конкурсох за менованє нових особох на одредзени функциї, за главного и одвичательного редактора Другей програми телевизиї Войводини вибрани Мирко Канюх, преноши їх сайт.

Канюх потераз окончовал длужносц помоцнїка главного и одвичательного редактора Другей програми телевизиї Войводини. Окрем нього, у Редакциї програми на мадярским язику за одвичательну редакторку менована Аґнеш Войводич, а одвичательни редактор Редакциї програми на македонским язику од першого януара постал Златко Якуловски.

