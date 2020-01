РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох вчера, 10. януара, отримана перша порядна схадзка Роботного цела за спорт.

На Дньовим шоре була анализована робота Роботного цела за спорт у 2019. року, дзе визначене же 30. децембра 2019. року Роботне цело за спорт дало согласносц же би 200 000 динари були преруцени Здруженю Спортски бависка „Яша Баковˮ.

На схадзки по Дньовим шоре було бешеди и о планох роботи Роботного цела за спорт за 2020. рок, та предсидатель Роботного цела Иван Папуґа потвердзел же спортске Здруженє Спортски бависка „Яша Баковˮ и надалєй будзе финансоване, з тим же у одношеню на прешли 2019. рок кед були орґанизовани вкупно 16 змаганя, за тот рок заплановани два змаганя вецей, за цо буду потребни и кус векши финансийни средства.

