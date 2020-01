Розпорядок преслави Националного швета Руснацох по наших местох

НАШО МЕСТА – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї будзе означена на соботу, 18. януара у Шидзе, а у тим тижню з пригоднима програмами и по Подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох, як и по других наших местох.

Означованє Националного швета почнє на штварток на 18 годзин у Бикучу, атого истого дня и у Вербаше у КПД „Карпати” на 19 годзин.

На сам Национални дзень Руснацох, на штварток 17. януара, пригодни програми буду отримани у векшини местох починаюци од Дюрдьова, дзе на 11,45 г. будзе виложена руска застава опрез будинку Месней заєднїци, потим Рускей школи, и опрез КУД „Тарас Шевченко” дзе на 12 годзин почнє програма. У Ґосподїнцох програма почнє у Месней заєднїци на 15 годзин, у Коцуре у КУД „Жатва” на 17 годзин, у Бачинцох тиж на 17 годзин, у Новим Орахове у Руским доме на 18 годзин, у Музею Сриму у Сримскей Митровици тиж на 18 годзин, у Руским Керестуре у Дому култури на 19 годзин, у Кули у Руским КУД „Др Гавриїл Костельник” програма почнє тиж на 19 годзин, а у Новим Садзе у Руским културним центру на 19,30 годзин.

На нєдзелю, 19. януара, после Служби Божей на 16,30 годзин у церкви Христа Краля у Беоґрадзе будзе кратка програма.

Датум означованя Националного швета Руснацох у Суботици будзе обявени тих дньох.

Централна програма будзе отримана на соботу, 18. януара у Шидзе. Шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Преображеня Господнього на 17 годзин.

На 18,15 годзин у просторийох Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” будзе понукнути етно стол, а такой потим, на 19 годзин, будзе отворена вистава малюнкох зоз Подобових колонийох и фотоґрафийох Ивони Торма Джамич у голу Општини Шид. Шветочна академия почнє на 20 годзин у Културно-образовним центре у Шидзе.

