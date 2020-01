,,Карпати” колядовали у старовербаскей церкви

ВЕРБАС – У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю, 12. януара, госцовал вербаски Хор ,,Карпати” зоз гудацми.

Вельку Службу Божу служел парох старовербаски о. Алексей Гудак, а числени парохиянє котри були у церкви, по законченей служби, могли уживац у колядованю вербаского Хора.

Зоз шпивом и красну музику, котри ше ширели по цалей церкви, гудаци и члени Хора возвелїчали тоту Службу Божу.

Числени вирни, як и гудаци и шпиваче, по законченим концерту предлужели друженє у одборнїци на пририхтаним коктелу.

