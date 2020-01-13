Отримани ище єден каритасов Дзецински куцик

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року през жимски одпочивок отримани каритасов Дзецински куцик на котрим од 8-11. януар отримани рижни роботнї зоз бависками.
Попри змаганя у столним тенису, остатнього дня, Куцик зоз свою програму обрадовал мадїоничар Карло Вельки, а отримани и маскенбал, на котрим найлєпше маскирани дзеци достали награди.
Як визначела Ясмина Надьова, єдна з волонтерох Каритасу и орґанизаторох Дзецинского куцика, каждого дня на роботньох було коло трицец пецеро дзеци, а на представи мадїоничара Карла Велького и маскенбалу коло пейдзешацецеро дзеци.
Того року госци на остатнїм вечару були и виронаучни дзеци зоз шестру Михаїлу Воротняк зоз Кули.
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