ЖАБЕЛЬ – На площи опрез будинка Општини Жабель нєшка, 13. януара, будзе треца Манифестация „Улїца отвореного шерца”. У єй рамикох будзе и Новорочни саям на котрим буду виложени рижни продукти польопривредних ґаздовствох, а Манифестация наменєна за шицки возрости.

На 11 годзин будзе отворанє, на 12 годзин наступя аниматоре котри буду забавяц присутни дзеци, а од 13 годзин наступя наймладши.

