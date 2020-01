Наградзени дзецински вертепи и рисунки

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Внєдзелю, 12. януара, после Служби Божей у їцекрви Покрови пресвятей Богородици, у церковней сали отримана вистава и наградзованє найкрасших ручно направених вертепох, ориґиналних рисункох и вифарбених сликовнїцох котри порихтали коло 40-еро дзеци.

Як було догварене ище на Миколая, кажде хто сцел могол принєсц свойо роботи котри оценьовала трочлена комисия и додзелєла аж 15 награди. Найвреднєйши, вшелїяк, були пейц ручно направени вертепи, а награди подзелєни спрам возросту од предшколских дзецох, та по шесту класу.

Окрем наградзених, шицки дзеци котри принєсли свойо роботи були погосцени зоз соками и лакотками, а ище вше присутна крачунска атмосфера позберала и старших котри колядовали под час друженя. Окрем домашнїх зоз Митровици и Латяарку, на тото друженє ше позберали и їх родзини зоз околних местох и зоз Беоґраду.

Медзи петнац наградзенима, нашли ше и седмеро руски дзеци котри походза зоз фамелийох Страценски, Перунски, Ходоба, Молнар и Хорбаль.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)