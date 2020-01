Весела атмосфера на Русиновим балу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж дванасти по шоре, Русинов бал отримани всоботу, 11. януара, у Ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре. На балу за найлєпшого бавяча у 2019. року преглашени Михайло Надь Мийо. Найлєпши тренер у прешлим року бул Зденко Шомодї, а Деян Чизмар преглашени за найлєпшого навияча. Два подзекованя за финансийну помоц и помоц коло орґанизованя ФК „Русин” додзелєл Синишови Ковачевичовому и Вуядинови Щекичовому.

Награди придавал секретар ФК „Русин” Желько Орос, хтори з тей нагоди и привитал шицких присутних, терашнїх и бувших членох Клубу, як и бавячох Русину, тренерох и других числених госцох.

На балу, за добру атмосферу задлужени бул „Пицикато бенд” хтори, як и вецей роки потераз, розвешельовал присутних до позних ноцних годзинох, а орґанизаторе Балу – члени ФК „Русин”, як и числени спонзоре, обезпечели коло двасто богати томболи.

