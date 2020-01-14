Треба резервовац уходнїцу за представу „Обсесия”

НОВИ САД – На штварток, 23. януара, у просторийох новосадского Руского културного центру, будзе реприза найновшей представи Звонимира Павловича – дуодрами „Обсесия”.

Драма поробена по мотивох приповедки Богумила Грабала, главни улоги толкую Иван Лїкар и Марина Хома, а улогу музичара ґлуми Владимир Сивч.

Пре огранїчене число местох у велькей сали РКЦ-у, орґанизатор замодлєл публику же би свойо место на час резервовала.

Резервация кошта 200 динари по особи, а мож ю обезпечиц у просторийох клубу РКЦ од пондзелку по соботу, у периодзе од 18 по 23 годзин, або на число телефона: 064/613-19-58 (Иван Канюх).

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