ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове орґанизовани осми по шоре Гуманитарни полудзенок за старих, самих и социялно загрожених гражданох Дюрдьова. Того року є орґанизовани всоботу, 11. януара, а дзекуюци волонтером Каритасу и донатором зоз Швайцарскей.

На Гуманитарни полудзенок и друженє поволани коло сто дзешец особи котри вибрали представнїки валалских здруженьох пензионерох, понеже вони найлєпше познаю цильни ґрупи. Присутни за полудзенок послужени зоз ґулашом и капустову шалату, а потим и з торту.

Присутни на полудзенку були барз задовольни, понеже достали и по дарунок.

