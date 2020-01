З парохийних матрикулох за 2019. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР/СУБОТИЦА – У парохийних матрикулох парохиї св. оца Миколая за 2019. рок, зазначени 37 покресцени особи, 12 повинчани пари и 87 похованих. Ґу покресценим прираховане и єдно дзецко покресцене у нашей парохиї св. Михаила у Суботици, понеже вона нє ма свойо окремни матрикулни кнїжки.

По словох пароха керестурского о. Михайла Малацка, число покресцених и повинчаних дзешка подобне остатнї даскелї роки, док число умартих ма тенденцию опадованю, понеже єст и вше менєй старих людзох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)