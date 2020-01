Велька розлика медзи числом новонародзених и умартих

НОВИ САД – У Новим Садзе влонї покресцени седем особи, повинчани пейц пари, а умарли аж 20 особи.

Коментаруюци тоти статистични податки и огляднуце на духовни живот у тим месце, парох новосадски о. Юлиян Рац такой акцентовал вельку розлику медзи числом новонародзених и умартих, на цо зме аж уж и звикли.

– Цо ше дотика пестованя духовного живота, у одношеню на прешли роки, мож повесц же ше нормално ходзи до церкви, споведа и причаща, односно же нєт вельки розлики – гварел о. Рац.

– Вирни активни у церковним живоце, стараю ше о своєй души и християнских потребох и то найбаржей характеристичне за одроснути, старши особи.

Число и присутносц младих то окремна тема, а особнє можем повесц же ми треба помоц. Треба висц вочи младим. У друженю и роботи з нїма потребне уключованє вироучителькох и монахиньох, цо уж маме, алє мож находзиц и нови змисти.

По парохових словох, потребне и анґажованє родичох же би їх дзеци були баржей у церкви.

– Зоз заєднїцкима моцами, єст надїї за церковнєйши живот. Наприклад, колядованє у тим року з вироучительками у Новим Садзе и Руским Керестуре добре орґанизоване. Можлїве и интензивнєйше медзипарохиялне сотруднїцтво и нащиви, окреме у Керестуре и Коцуре, дзе єст вецей дзеци и младих. Маме добри искуства у Водици и паломнїцтвох – заключел о. Юлиян Рац.

