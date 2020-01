КУЛА – Гражданє хтори маю право на статус енерґетски защиценого купца тє. цо можу витвориц олєгчаня за плаценє енерґентох, треба же би ше приявели по 25. януар и витворели попуст на рахунки за електричну енерґию, або ґаз. Кед ше приявя у тим термину, олєгчанє достаню уж за януарски рахунок.

Вимога за зменшанє рахунку за струю подноши ше у Услужним центре у Кули зоз особну леґитимацию и потребну документацию. Хаснователє права на пенєжну социялну помоц и дзецински додаток кед обнавяю вимогу нє муша приложиц шицку документацию, алє лєм оверени препис актох зоз хторима утвердзене єдно з тих правох.

Окрем вимоги потребни и докази о вкупних мешачних приманьох, доказ о власнїцтве и приходох зоз нєрухомосцох зоз места пребуваня и места родзеня и Уверенє Управи явних приходох зоз места пребуваня и остатнї рахунок за електричну енерґию.

Информациї о потребней документациї и вимогу мож достац у Услужним центре општини Кула, Ленїнова 11, шалтер ч. 5, а тиж и на телефонске число 751-146.

Тото право у 2019. року, по информацийох Оддзелєня за дружтвени дїялносци, вихасновали 730 гражданє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)