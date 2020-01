Нєшка перши наставни дзень у школским 2019/20. року

ВОЙВОДИНА – По Правилнїку о школским календаре за основни и штреднї школи зоз шедзиском на териториї АП Войводини за школски 2019/20. рок, котри принєсол Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци Михаль Нїлаш, нєшка у шицких школох почина друге полрочє.

По тим Правилнїку, школяре буду ярнї розпуст, од 10. по 20. април.

Школски 2019/20. рок за школярох осмих класох будзе закончени 2. юния. Вони буду мац пробни Закончуюци испит 27. и 28. марца, а Закончуюци испит 17., 18. и 19. юния. За школярох од першей по седму класу основней школи настава ше закончи 16. юния 2020. року.

Штредньошколцом, котри того школского року закончую штварту класу ґимназийох, школски рок готови 22. мая, школяром тророчних и штиророчних фахових школох 29. мая, а гевтим другим штредньошколцом 19. юния.

