Ивана Будински докторовала на Биолоґийним факултету у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Ивана Будински зоз Руского Керестура, 27. децембра 2019. року на Биолоґийним факултету Универзитета у Беоґрадзе одбранєла докторску дисертацию под назву „Ґенетична структура популацийох штредожемного подковичара Rhinolophus euryale Blasius, 1853 у Сербиї и филоґеоґрафия тей файти на Балканским полуострове”.

Будинскова закончела Ґимназию у Руским Керестуре, а основни и мастер студиї биолоґиї закончела на Департману за биолоґию и еколоґию на Природно-математичним факултету у Новим Садзе. Потераз участвовала у двох националних и двох европских проєктох, член є трох роботних ґрупох у рамикох EUROBATS-a, а покля тирвали докторски студиї доставала и велї награди.

Ивана участвує у програмох и манифестацийох за популаризованє науки, а орґанизатор є и манифестациї „Медзинародна ноц пергачох”.Од 2011. року занята є на Оддзелєню за ґенетични виглєдованя на Институту за биолоґийни виглєдованя „Синиша Станкович” у Беоґрадзе як виглєдовач-сотруднїк, а тиж є и вонкашнї сотруднїк Природняцкого музею и Центра за маркированє животиньох у Беоґрадзе.

