Наютре починаю преподаваня за паприґарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, на штварток 16. януара, будзе отримане перше преподаванєза шицких заинтересованих паприґарох у рамикох Жимскей школи хтору орґанизує Здруженє „Капсикум анум”.

У Ресторану „Червена ружа” зоз початком на 17 годзин, преподаваня отримаю фирми „ZKIseme” зоз Нового Саду, „Tradecorp” зоз Ґучи, „Belchimcropprotection” зоз Беоґраду хтори представя свойо продукти за паприґу, а представителє Здруженя паприґарох обвисца присутних о актуалних конкурсох за купованє тракторох, конкурси за наводньованє и подобне.

Преподаваня и надалєй буду отримовани каждого вовторку и штвартку по 13. фебруар у Ресторану „Червена ружа”, а присуствовац можу шицки заинтересовани, без огляду чи су члени Здруженя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)