Закончена Креативна роботня „Креативци”

ҐОСПОДЇНЦИ – Штири днї, од стреди 8. януара по пияток 10. януара и пондзелок 13. януара, у просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци отримани Kреативни роботнї „Креативци” за дзеци од першей по штварту класу основней школи.

Тота роботня отримана же би дзеци през розпуст мали дзе препровадзиц свой шлєбодни час. Отримани три тематски роботнї. Перши дзень дзеци мальовали, у чим их водзели члени Орґанизацийного одбора Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” – Ґосподїнчанє Владимир Салонски и Любина Пантич. Були орґанизовани ище два роботнї на котрих их жени зоз Здруженя „Креативна роботня Ґосподїнци” зоз Ґосподїнцох учели пришивали ґомбички и вишивац на крижики. Їх роботи буду виложени у авзлоґу Народней општинскей библиотеки „Велько Петрович” у Ґосподїнцох у шлїдуюцим тижню.

На роботньох участвовали двацецеро дзеци, а пре їх заинтересованосц подобни роботнї буду орґанзиовани и под час лєтнього розпусту.

