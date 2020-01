Отримана треца Манифестация „Улїца отвореного шерца”

ЖАБЕЛЬ – И того року опрез будинка Општини Жабель, пондзелок 13. януара, отримана треца по шоре Манифестация „Улїца отвореного шерца”.

Манифестацию отворел предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, после чого шицки присутни могли нащивиц и Новорочни саям котри отримани у рамикох Манифестациї, поопатрац виложени ручни роботи и продукти польопривредних ґаздовствох зоз општини у древених хижкох. На дванац годзин наступели аниматоре облєчени до популарних юнакох зоз рисованих филмох як цо Мини и Мики Маус, Сундєр Боб, Лол бабка и други котри забавяли наймладших.

На Манифестациї и того року були виложени шкатули до котрих ше могло донировац пенєж котри, як и остатнї два роки, будзе опредзелєни за гуманитарни потреби, того року буду опредзелєни за донацию Рукометному клубу „Жабель” зоз Жаблю, а прешлого року средства донировани Здруженю родичох и хранительох дзецох и младежи зоз завадзанями у розвою „Алтруист” зоз Жаблю.

