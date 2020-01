З парохийних матрикулох старовербаскей парохиї

СТАРИ ВЕРБАС – У Старим Вербаше, у парохиї Покрова Пресвятей Богородици 2019. року покресцени 9 особи, нє повинчана анї єдна пара, а поховани 16 особи.

Парох старовербаски о. Алексей Гудак гвари же людзе у тей парохиї пестую церковни и духовни живот.

– Людзе ходза до церкви, и гоч и умераю од тих котри ходза, вше ше зяви дахто хто нє ходзел, а тераз є порядни – толкує о. Гудак.

По словох старовербаского пароха, на вельки швета церква вше полна.

– Учиме людзох же, гоч буду розошати по цалим швеце, кед приду дому на вельки швета, най приду до церкви подзековац Богу на шицким – визначел о. Алексей Гудак.

