У Шидзе значне число покресцених

ОПШТИНА ШИД – На швето Обрезаниє Исуса Христа, Василия Велького и Нови рок по юлиянским календаре, вчера у наших церквох у општини Шид сообщени и податки зоз матичних кнїжкох у парохийох.

По словох о. Михайла Режака, пароха у Шидзе, у прешлим року нє було винчаня, осем особи покресцени, а осем особи поховани.

У Бачинцох, по словох пароха о. Дарка Раца, нє було винчаних, було єдно кресценє и шейсц особи поховани.

У парохиї у Беркасове, по словох пароха о. Владимира Еделинския Миколки, винчаня и кресцини нє було, лєм єдно хованє.

У Бикичу тиж у прешлим року нє було винчаня и кресценя, а три особи поховани.

