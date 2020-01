На швето Святого Василия Велького пречитана парохиялна статистика

ДЮРДЬОВ – Швето Обрезаниє Исуса Христа и швето Святого Василия Велького, початок Нового року по юлиянским календаре, у дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици зоз Службу Божу означене, вчера 14. януара кед ше гутори и о парохиялна статистика.

У грекокатолїцкей парохиї Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове у 2019. року покресцени дванац особи, у року пред тим седемнац, а у предпрешлим року покресцени тиж дванац особи.

У прешлим року повинчана єдна малженска пара, а у року пред тим три, док у предпрешлим року два пари. Тота статистика опадуюца, понеже пред 2016. роком, рочно узвичаєно повиначни медзи пейц, шейсц пари.

У прешлим року поховани двацец три особи, у року пред нїм осемнац, а у предпрешлим трицец цо найвецей за остатнї пейц роки. Роками пред тим поховани помедзи двацец и двацец пейц особи.

