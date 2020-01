З парохийних матрикулох коцурскей парохиї

КОЦУР – У коцурскей парохиї Успения Пресвятей Богородици 2019. року покресцени 22 особи, повинчани 9 пари, а поховани 22 особи.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, од вкупного числа покресцених – 20 дзеци до 1. року (11 хлапци и 9 дзивчата), а 2 дзеци од 1-7 рокох (1 хлапец и 1 дзивче).

Кед слово о умартих особох, умарли 10 хлопи и 12 жени. Найстарши од хлопох котри умар то Иван Янко (81 рок), а найстарши од женох то Ходак Павлина р. Маґоч (93 роки) и Салонтаї Марґита р. Ходак (93 роки).

Як визначел парох о. Рац, концом прешлого року коцурска парохия чишлєла коло 2410 парохиянох.

– Добра векшина вирних ше намага зачувац и розвивац и духовни живот, а и участвує у церковним живоце – заключел о. Рац коментаруюци духовни и церковни живот у тим месце.

