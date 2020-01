ШИД – У автобусу котри орґанизатор Централней преслави Националного швета Руснацох обезпечел на одход до Шиду, як и у сали Културно-образовного центру (КОЦ) у Шидзе, ище єст по 20 места.

Автобус руша зоз Нового Саду, зоз улїци Войводе Бойовича на 15 годзин, а приявиц ше мож на телефон до Заводу 021/548-421 од 9-16 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)