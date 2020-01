Вчера отримана схадзка Управного одбору Дома култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору (УО) Дому култури (ДК) Руски Керестур, котра отримана вчера, 14. януара, прилапени Звит о роботи у прешлим року, як и Финансийни план за 2020. рок.

На схадзки визначене же у Доме култури и попри обєктивних почежкосцох як цо зменшане число аматерох, за 2019. рок сполнєти предвидзени план и програма.

По Финансийним плану Дому култури за 2020. рок од Општини Кула предвидзени 8 милиони и 890 тисиячи динари за порядну дїялносц, з тим же на тоту суму буду додати средства хтори нє уходза до Финансийного плану, а за хтори ше будзе конкуровац зоз буджету Покраїни, Републики або Националного совиту.

На схадзки тиж принєшена и Одлука о вименки членох у Управним и Надпатраюцим одборе Дома култури, та так место дотерашнього члена Надпатраюцого одбору Владимира Малацку, спред занятих, предложени Мирон Хрин, а до Управного одбору тиж спред занятих предложени Йоаким Рац. На схадзки принєшена и Одлука о термину 52. Драмского меморияла „Петра Ризнича Дядїˮ, хтори будзе отримани од 27. марца по 5. април.

