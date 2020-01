Националне швето Руснацох будзе означене и у Вербаше

ВЕРБАС – Нєшка, 16. януара з початком на 19 годзин, будзе означене Националне швето Руснацох и у Вербаше у просторийох КПД ,,Карпати”.

Поволую ше шицки же би присуствовали преслави того значного дня за руску заєднїцу.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)