Наютре ше Швето означи у векшини наших местох

НАШО МЕСТА – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї наютре будзе означене з пригоднима програмами и по Подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох, як и по других наших местох.

Перши Националне швето Руснацох означа Дюрдьовчанє, дзе на 11,45 г. будзе виложена руска застава опрез будинку Месней заєднїци, потим Рускей школи и опрез КУД „Тарас Шевченко” дзе на 12 годзин почнє програма. У Ґосподїнцох програма почнє у Месней заєднїци на 15 годзин, у Коцуре у КУД „Жатва” на 17 годзин, у Бачинцох тиж на 17 годзин, у Новим Орахове у Руским доме на 18 годзин, у Музею Сриму у Сримскей Митровици тиж на 18 годзин, у Руским Керестуре у Дому култури на 19 годзин, у Кули у Руским КУД „Др Гавриїл Костельник” програма почнє тиж на 19 годзин, а у Новим Садзе у Руским културним центру на 19,30 годзин.

З пригоднима програмами Швето означа будзе означене и основних школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

Швето будзе означене и у Беоґрадзе, на нєдзелю, 19. януара, после Служби Божей на 16,30 годзин у церкви Христа Краля.

