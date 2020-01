У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци госци у студию представя програму наиходзацей Централней преслави Националного швета Руснацох у Републики Сербиї хтора ше того року отримує у Шидзе, а годно одпатриц и як випатрала преслава з нагоди того швета пред 10 роками у тим месце.

У емисиї годно одпатриц и репортажу зоз Будапешту, о тим як випатра главни город Мадярскей под час новорочних шветох, а патраче упознаю и даєдних Руснацох котри там жию.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

