БИКИЧ – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї, котре ше означує 17. януара, зоз пригодну програму нєшка означа Бикичанє.

Програма почнє на 18 годзин у Доме култури.

