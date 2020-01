У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Треце тогорочне число новинох „Руске слово” виходзи у шветочним виданю, бо ше з написами пририхтуєме за преславу Националного швета Руснацох.

Пригодне слово нашим читачом, алє и шицким Руснацом з нагоди швета, упутели предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и координаторка Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Шидзе Наташа Еделински Миколка, як и заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович. Ту мож пречитац и напис о 100-рочнїци роботи Културно-уметнїцкого дружтва „Дюра Киш” котре домашнї Централней преслави.

„Нашо места” понукаю комунални теми зоз Руского Керестура, Кули, Вербасу, Дюрдьова и Шиду, а „Економия” спатра яка була продукция желєняви у Ґосподїнцох у прешлим року. На тих бокох мож пречитац и напис о вирским туризме.

„Култура и просвита”, медзи иншим, зазначела наступи Хора КПД „Карпати” у Вербаше и Коцуре и кадрово пременки у Доме култури Руски Керестур.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представни Боян Колошняї з Руского Керестура и Лїляна Цвиянович зоз Дюрдьова, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” зазначел активносци по наших парохийох, а на „Спорту” пише о схадзки Роботного цела за спорт Националного совиту Руснацох и роботи Столнотениского клубу „Русин”. Ту зазначена и преслава 100-рочнїци иснованя Фодбалского клубу „Єдинство”зоз Ґосподїнцох.

На остатнїх двох бокох, як читаче уж звикли, находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

