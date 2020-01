Парохийна статистика очекована

СРИМСКА МИТРОВИЦА – И у Митровици, у церкви Вознесения Господнього 14. януара, на швето Обризания Господнього, парох о. Владислав Варґа пречитал парохийну статистику.

Як явене и на Епархию св. Миколая, у Митровици покресцени седем особи, два пари повинчани и 17 особи поховани. Зоз тима податками парохия страцела дзешец особи и тераз рахує 1 098 вирнїкох, нє рахуюци тих котри ше прешлих рокох одселєли.

До составу парохиї Сримскей Митровици спадаю ище и места – Латярак, Чалма, Стара Бинґула, Ердевик, Мартинци, Рума, Шашинци, Ярак, Врдник, Ириґ и Прхово.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)