Потримани Финансийни плани месних заєднїцох

ШИД – Скупштина општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки, хтора отримана по швидким поступку на вимогу Општинскей ради, прилапела програми дїлованя Народней библиотеки „Симеон Пищевич“, Музею наївней уметносци „Илиянум“ и Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“ за 2020. рок, як и План явного здравя у општини Шид од 2020-2025. рок.

СО тиж прилапела и Финансийни плани за 2020. рок шицких 19 месних заєднїцох на подручу општини, як и програми роботи за 2020. рок Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“, Центра за социялну роботу, Културно-образовного центру, Дома здравя, Туристичней орґанизациї и Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“.

Одборнїки тиж вигласали и одлуки о финансийних планох директних хасновательох явних средствох и то Скупштини општини, предсидателя Општини, Општинскей ради, Општинского правобранительства и Општинскей управи за 2020. рок.

