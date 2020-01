Молга спричинює проблеми и хорим, и здравим

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початок того року останє запаметани по густей молги котра панує у тей часци Войводини, а котра спричинєла досц калїченя и проблеми зоз здравйом.

Як виявела руководителька Здравственей амбуланти Руски Керестур др Златана Надь, пондзелок було вецей покалїчених як за цали прешли мешац. Калїченя виволала молга котра падала долу и пре нїзки температури ше лядзела.

– Лядзик спричинєл паданя зоз бициґлох, калїченя, а було и ламаня косцох. У єдним моменту у амбуланти нє знали зме кому перше указац помоц – виявела др Златана Надь.

Вовторок було менєй калїченя, алє у амбуланти замеркована векша нервоза пациєнтох, а пре таку хвилю, зявює ше и звекшанє хоротох горнїх респираторних орґанох, окреме звекшане число заплєних синусох. По словох дохторки, то анї нє чудне, бо ше диха влажну молгу, алє и дим котри шеда долу, бо му молга нє допушує подзвигнуц ше. Кед ше така хвиля предлужи, проґноза нє идеална.

Хронїчни хоротнїки котри маю астму, охореня кревових судзинох або проблеми зоз кревовим прициском тиж маю векши проблеми, окреме тоти остатнї, бо им прицисок барз осцилує и прави озбильни проблеми.

Совит дохтора же би ше кажде хто ма було яки проблем обовязно явел свойому дохторови хтори го провадзи и же би на свою руку нє преберали нїяки корекциї терапиї.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)